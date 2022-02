Steliano Filip a facut pace cu fanii lui Dinamo chiar la derby-ul cu Rapid * Fotbalistul este asteptat sa revina pe teren

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 28 februarie 2022, 07:49 / Actualizat luni, 28 februarie 2022 08:52Steliano Filip (27 de ani), fundasul stanga al celor de la Dinamo, s-a impacat cu galeria, iar suporterii il asteapta sa-si demonstreze pe teren fidelitatea.Steliano Filip a revenit in lotul "cainilor", in derby-ul cu Rapid (1-1), cateva faze gasindu-l in niste situatii in care s-a agitat pe banca. Dupa ce a facut declaratii clare ca vrea sa paraseasca Dinamo, dar conducerea nu i-a ... citeste toata stirea