Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 05 septembrie 2023, 16:11 / Actualizat marti, 05 septembrie 2023 17:06Judecatorul sindic a aprobat, luni, planul de reorganizare modificat inaintat de Dinamo, astfel ca ros-albii se afla in linie dreapta cu iesirea din insolventa. Vor scapa de datorii de 6 milioane de euro. Rivalii "cainilor" contesta vehement decizia si insista ca dinamovistii ar trebui retrogradati in "B", insa argumentul lor nu sta in picioare in fata regulamentului FRF.Ieri, ... citeste toata stirea