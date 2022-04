Stim cine televizeaza partidele echipei nationale din Liga Natiunilor! Meciul de debut e pe Prima TV

Articol de GSP - Publicat vineri, 01 aprilie 2022, 20:24 / Actualizat vineri, 01 aprilie 2022 20:42Antena 1 si Prima TV sunt cele doua posturi de televiziune din Romania care vor transmite meciurile echipei nationale din Liga Natiunilor! Programul televizarilor a fost stabilit, iar GSP.RO vi-l prezinta.Toate partidele echipei nationale vor fi in format liveTEXT pe GSP.ROPe 4 iunie, nationala Romaniei va debuta in noua editie din Liga Natiunilor, in Muntenegru, iar meciul de debut va fi ... citeste toata stirea