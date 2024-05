Stim finala barajului de Conference League * Cand si unde se va disputa

Articol de Cezar Titor - Publicat duminica, 19 mai 2024, 16:51 / Actualizat duminica, 19 mai 2024 18:13Stim echipele care vor disputa barajul pentru ultimul loc de Conference League: Universitatea Cluj si Universitatea Craiova. Partida se va disputa duminica viitoare, 26 mai, de la ora 20:00, pe stadionul "Ion Oblemenco"."Studentii" au invins-o pe Otelul Galati, scor 2-0, in barajul echipelor din play-out, in timp ce baietii lui Costel Galca au luat "bronzul" in Superliga. Acestia s-au ... citește toată știrea