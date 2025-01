Stim finala de la Australian Open 2025 * Jannik Sinner, prestatie dominanta in penultimul act

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 24 ianuarie 2025, 13:23 / Actualizat vineri, 24 ianuarie 2025 13:29Jannik Sinner (23 de ani, #1 ATP) va disputa finala de la Australian Open 2025 impotriva neamtului Alexander Zverev (27 de ani, #2 ATP). Italianul a trecut in semifinale de Ben Shelton (22 de ani, #20 ATP), scor 7-6(2), 6-2, 6-2, in timp ce Zverev a beneficiat de abandonul lui Novak Djokovic (37 de ani, #7 ATP) dupa primul set al semifinalei, incheiat cu scorul de 7-5 in ... citește toată știrea