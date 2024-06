Stim pe cine ar intalni Romania in optimi * Locul 1 in grupa e singurul cu adversar simplu! Pe locurile 2-3, dam de un COSMAR

Articol de Daniel Scorpie, Adrian Duta, Bogdan Cioara (Arad) - Publicat miercuri, 26 iunie 2024, 08:51 / Actualizat miercuri, 26 iunie 2024 10:08Cu cine joaca Romania, daca se califica in optimile de finala de la Campionatul European? Faptul ca intalnim Slovacia printre ultimele partide care decid calificatele in optimi ne face sa vedem limpede tabloul.In acest moment, dupa ce Slovenia a terminat pe locul 3 in grupa C si e sigura de "optimi", stim cu cine va juca Romania in functie de locul ... citește toată știrea