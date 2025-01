Stim semifinalele de la Australian Open pe tabloul masculin * Jannik Sinner si Novak Djokovic se pot intalni in finala

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 22 ianuarie 2025, 13:17 / Actualizat miercuri, 22 ianuarie 2025 13:17S-au stabilit semifinalele de la Australian Open, pe tabloul masculin. In prima semifinala Ben Shelton (22 de ani, #20 ATP) se va duela cu Jannik Sinner (23 de ani, #1 ATP), in timp ce Novak Djokovic (37 de ani, #7 ATP) il va infrunta pe Alexander Zverev (27 de ani, #2 ATP) pentru un loc in finala.Americanul Ben Shelton va juca in a doua semifinala de Grand Slam din cariera, ... citește toată știrea