Stim toate echipele calificate la Campionatul European U19 din Romania: unde se joaca meciurile si cat costa biletele

Articol de Maria Olteanu - Publicat miercuri, 26 martie 2025, 09:51 / Actualizat miercuri, 26 martie 2025 09:51Romania va organiza in aceasta vara, in perioada 13-26 iunie, cea de-a 72-a editie a Campionatului European Under 19. Toate partidele se vor juca in tara noastra, iar la start vor fi 8 echipe, Romania, din postura de gazda, si alte 7 nationale, care s-au stabilit la finalul campaniei din martie 2025.Spania, Germania, Anglia, Esarile de Jos, Norvegia, Danemarca si Muntenegru sunt ... citește toată știrea