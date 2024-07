"Stiti care e faza?" * John McEnroe despre razboiul Novak Djokovic - fanii de la Wimbledon: "E un fel de Darth Vader"

Articol de Mitica Docan - Publicat miercuri, 10 iulie 2024, 14:07 / Actualizat miercuri, 10 iulie 2024 14:10De 7 ori castigator de Grand Slam, americanul John McEnroe, 65 de ani, i-a luat apararea lui Novak Djokovic, fostul liderul mondial care se afla intr-un pseudo-razboi cu tribunele de la Wimbledon 2024.Djokovic, loc 3 ATP, vaneaza recordul lui Roger Federer, de 8 titluri pe iarba londoneza, dar are o perioada foarte grea in fata. Sarbul in varsta de 37 de ani a fost huiduit de fani in ... citește toată știrea