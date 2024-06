"Stiu ca se supara romanii pe mine..." * Florin Raducioiu, conservator cu Belgia: "Am mari dubii in privinta acestei strategii"

Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 21 iunie 2024, 11:59 / Actualizat vineri, 21 iunie 2024 12:53Florin Raducioiu, 54 de ani, fostul mare fotbalist al echipei nationale, a vorbit despre strategia pe care nationala ar trebui s-o utilizeze in meciul cu Belgia de la EURO 2024, programat sambata seara, de la ora 22:00.Chiar daca am inscris de trei ori in poarta unei selectionate de calibrul Ucrainei, Florin Raducioiu indeamna la precautie pentru duelul cu belgienii. Fiind constient, ... citește toată știrea