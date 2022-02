Flavius Stoican (45 de ani), anternorul lui Dinamo, a reactionat la flash-interviul de dupa umilinta cu U Craiova, 1-6 in Stefan cel Mare.Stoican a cedat: "Nu tin de scaun! Avem plumb in picioare. Psihic nu suntem in regula!" Dinamo a pierdut in mod umilitor impotriva celor de la U Craiova, scor 1-6 in Stefan cel Mare, iar la finalul meciului Flavius Stoican a vorbit, la flash-interviu. Antrenorul a spus ca elevii sai sunt blocati psihic si ca le este teama sa joace la adevaratul potential, ... citeste toata stirea