Stoperul propus de Gica Popescu "nationalei": "Este cel mai in forma fundas din Liga 1!"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 13 aprilie 2022, 20:12 / Actualizat miercuri, 13 aprilie 2022 21:35Gica Popescu (54 de ani), presedinte la Farul Constanta, considera ca Ionut Larie (35), unul dintre stoperii echipei dobrogene, merita sa fie convocat la prima reprezentativa a Romaniei pentru meciurile din martie.Titular incontestabil in centrul apararii Farului in acest sezon, cu 35 de partide in toate competitiile, Ionut Larie nu s-a regasit printre jucatorii convocati de selectionerul ... citeste toata stirea