Strainul de la FCSB, dupa aproape 4 ani in Romania: "Sunt putin manelist acum. As vrea cetatenia"

Articol de Laura Soica - Publicat joi, 06 februarie 2025, 19:57 / Actualizat joi, 06 februarie 2025 20:16Juri Cisotti (31 de ani), mijlocasul de la FCSB, a afirmat ca isi doreste sa primeasca cetatenie romana dupa ce joaca in tara deja de peste trei ani.Italianul Juri Cisotti a ajuns in Romania in iulie 2021, la Otelul Galati. Iar in aceasta iarna a facut pasul spre FCSB, in schimbul a 200.000 de euro.PETROLUL - FCSBPetrolul - FCSB 0-0. "Mercedesul" lui Becali a facut pana la Ploiesti * ... citește toată știrea