Ionut Pirvu continua sa faca senzatie pe teren, desi a ajuns la 53 de ani! Campionul de patru ori cu Steaua a demonstrat ca se afla intr-o forma care i-ar face invidiosi pe multi fotbalisti aflati in activitate.Antrenorul - jucator al celor de la SR Brasov chiar le-a facut pe toate in acest sezon. Si-a facut revenirea pe terenul de fotbal al 53 de ani, a incasat si un cartonas rosu in meciul cu Ciucas Tarlungeni, iar sambata a marcat un gol fabulos in partida cu Viitorul Curita, scor 2-2, meci ... citeste toata stirea