Strategie "kamikaze" ceruta de Gigi Becali la FCSB * Dica sacrifica un compartiment intreg pentru a-i satisface moftul

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat joi, 29 septembrie 2022, 08:57 / Actualizat joi, 29 septembrie 2022 09:21Toata lumea in atac la FCSB! Ca sa-i satisfaca dorinta lui Gigi Becali de a fi titulari Omrani si Compagno, Nicolae Dica trebuie sa alcatuiasca o formula in care se apara serios doar cei doi fundasi centrali. Ros-albastrii vor testa tactica aceasta duminica, in partida cu FC Arges.Pentru ca lui Gigi Becali ii place ca echipa lui sa contina cat mai multi ... citeste toata stirea