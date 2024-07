Stupoare in Turul Frantei: un ciclist a fost amendat fiindca a oprit si si-a sarutat sotia! Ce a urmat: "Las' ca platim noi"

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat sambata, 06 iulie 2024, 13:21 / Actualizat sambata, 06 iulie 2024 14:05Julien Bernard, componentul echipei Lidl-Trek, a primit o amenda de 200 de franci elvetieni (aproximativ 205 de euro) pentru ca a oprit pe marginea soselei pentru a-si strange in brate familia. S-a intamplat vineri, in timpul celei de-a saptea etape a Turului Frantei.Rutierul francez a fost astfel penalizat pentru "comportament neadecvat in timpul cursei si pentru ca a adus ... citește toată știrea