Sucu anunta ca A GASIT antrenor, daca Rapid prinde Europa! "Are Coverciano" * Reactia lui Sumudica la auzul vestii: "Asa ii doream si lui Bergodi"

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 16 aprilie 2024, 19:28 / Actualizat marti, 16 aprilie 2024 21:52Dan Sucu, actionarul majoritar de la Rapid, a facut o declaratie surprinzatoare, care ar putea bloca venirea in club a lui Marius Sumudica. Ii promite public lui Bogdan Lobont (46 de ani), antrenorul interimar al formatiei, ca va continua ca "principal" sezonul viitor in cazul in care va califica echipa in cupele europene!Infrangerea cu Sepsi OSK din etapa 4 a play-off-ului, 0-1, i-a ... citește toată știrea