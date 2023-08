Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 15 august 2023, 23:20 / Actualizat marti, 15 august 2023 23:20Marius Sumudica (52 de ani) a oferit ultimele detalii despre transferul lui Denis Alibec in Qatar, la nou-promovata Muaither SC.Marius Sumudica si Denis Alibec au fost protagonisti in sezonul de titlu al Astrei, 2015/2016. Din acel moment, cei doi au ramas in relatii excelente.INSIDERDetalii incredibile despre antrenorul din Superliga: "E foarte slab, trebuie sa plece! Nu face mai ... citeste toata stirea