Sumudica, atacat de impresarul jucatorului pe care l-a titularizat cu Botosani: "Un paradox al Superligii"

Articol de Laura Soica - Publicat vineri, 01 noiembrie 2024, 11:09 / Actualizat vineri, 01 noiembrie 2024 11:50Dupa Botosani - Rapid 0-2, Catalin Sarmasan, impresarul lui Rares Pop (19 ani), a trimis o "sageata" in directia lui Sumudica, reclamand faptul ca tanarul fotbalist nu este folosit prea des, desi e golgeterul echipei.In acest sezon, Rares Pop a jucat in 9 meciuri pentru giulesteni (unul in Cupa si opt in Superliga) si a reusit sa marcheze 4 goluri.CRIZA"In mintea mea de fraier... ... citește toată știrea