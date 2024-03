Sumudica, despre momentul in care l-a injurat pe Mircea Lucescu: "M-a asteptat cand m-am dus sa iau farfuria si mi-a zis..."

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 24 martie 2024, 10:37 / Actualizat duminica, 24 martie 2024 11:29Marius Sumudica, fost atacant la Rapid, a rememorat celebrul episod in care l-a injurat pe Mircea Lucescu, antrenorul giulesenilor in doua perioade, 1997-1998 si 1999-2000.Sumudica l-a injurat pe Lucescu in fata, cand a fost schimbat dupa ce daduse un hattrick cu Onesti. Il Luce nu i-a zis nimic pe moment, insa a avut o discutie cu el inainte de urmatoarea partida, cu Dinamo.GSP ... citește toată știrea