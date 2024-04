Sumudica il face praf pe fotbalistul din Superliga dorit de Becali: "Nu e de FCSB niciodata"

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 21 aprilie 2024, 17:21 / Actualizat duminica, 21 aprilie 2024 18:00Marius Sumudica, antrenor dorit in trecut de Adrian Mititelu la FCU Craiova, l-a criticat pe William Baeten (27 de ani), mijlocasul dreapta al oltenilor care l-a impresionat pe Gigi Becali.Patronul de la FCSB are un nou preferat din Superliga. A declarat ca William Baeten i-a atras atentia, dupa ce l-a urmarit pe belgian in meciul FCU Craiova - Dinamo 1-1. Insa Sumudica i-a taiat ... citește toată știrea