Articol de Alexandru Barbu - Publicat joi, 03 august 2023, 14:21 / Actualizat joi, 03 august 2023 14:26Marius Sumudica, 52 de ani, e in negocieri avansate cu U Cluj, asa cum GSP.ro a informat in exclusivitate miercuri seara. Putini isi aduc aminte ca Sumi a mai fost antrenorul "Sepcilor rosii", se intampla in sezonul 2012-2013. Atunci, a demisionat dupa un singur meci!U Cluj ar vrea sa renunte la Toni Petrea dupa numai 3 etape scurse din noul campionat. Surse GSP din cadrul clubului spun ca ... citeste toata stirea