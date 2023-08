Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 14 august 2023, 17:16 / Actualizat luni, 14 august 2023 17:45Marius Sumudica a anuntat ca va fi prezent in Giulesti, la meciul dintre Rapid si Farul, de pe 20 august, ora 18:15.Fostul antrenor de la Al Raed a declarat ca va calca in premiera pe noul stadion din Giulesti, in calitate de suporter, pentru a-i sustine pe cei de la Rapid la meciul cu Farul. Desi situatia de la clubul este tensionata, cu fanii furiosi dupa startul slab de sezon, Sumudica ... citeste toata stirea