Sunt buni de plata! * Amenzi usturatoare dupa Dinamo - FCSB

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 31 octombrie 2024, 09:53 / Actualizat joi, 31 octombrie 2024 10:23Derby-ul dintre Dinamo si FCSB, scor 0-4, din prima runda a grupelor Cupei Romaniei Betano, a adus o serie de sanctiuni venite din partea Jandarmeriei Bucuresti.Jandarmeria Bucuresti a anuntat ca in urma incidentelor din tribune au fost aplicate 21 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 124.365 de lei. Din aceasta suma, 100.000 de lei ii revin clubului Dinamo, in timp ... citește toată știrea