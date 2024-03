"Sunt coplesit, m-am intors acasa!" * Adi Popa, emotionat dupa revenirea la Steaua: "Sa aducem suporteri multi la stadion"

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 16 martie 2024, 18:20 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 18:41Adi Popa (35 de ani) a revenit la CSA Steaua, fiind rezerva astazi in victoria la limita cu CS Tunari, 2-1. Dupa meci, s-a declarat incantat ca imbraca din nou echipamentul ros-albastru.Legitimat la CSA Steaua in intervalul septembrie 2021 - iulie 2023, Adi Popa a revenit printre "militari" dupa mai bine de o jumatate de an de "pribegie", in care a fost sub contract cu Concordia ... citește toată știrea