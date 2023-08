Articol de David Marinescu - Publicat luni, 21 august 2023, 19:35 / Actualizat luni, 21 august 2023 20:17Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a ramas surprins la startul meciului Sepsi - Hermannstadt din cauza asistentei reduse de pe stadionul din Sfantu Gheorghe. MM si-a exprimat nedumerirea in direct, in momentul in care a observat ca tribunele nu se umplusera nici macar in proportie de 50%.Fanii covasnenilor, care au umplut pana la refuz cocheta arena din Covasna la meciurile din ... citeste toata stirea