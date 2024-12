"Sunt sanse sa se intoarca suporterii de la CSA Steaua langa FCSB?" * Raspunsul dat de Florin Tanase

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 28 decembrie 2024, 19:41 / Actualizat sambata, 28 decembrie 2024 21:11Florin Tanase (29 de ani, mijlocas ofensiv) a spus ce asteptari are de la anul 2025, in care este aproape sigur ca FCSB va reusi sa castige campionatul.Florin Tanase considera ca FCSB este principala favorita la castigarea campionatului in acest sezon si nu crede ca Dinamo poate duce batalia pana la final.DINAMODinamo se muta! Pe ce stadion vor evolua "cainii" in 2025: ... citește toată știrea