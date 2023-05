Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 07 mai 2023 23:11 / Actualizat duminica, 07 mai 2023 23:56Andrei Ivan, 26 de ani, s-a revansat pentru executia lamentabila de saptamana trecuta, cand a irosit un penalty in meciul cu FCSB. "Nouarul" oltenilor i-a adus un punct Craiovei in deplasarea cu CFR Cluj (1-1), iar la final a vorbit despre punctul reusit de "juveti" in Gruia, dar si despre cum a gestionat criticile din ultima saptamana.La flash-interviuri, Ivan a explicat si ipostaza de la ... citeste toata stirea