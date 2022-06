"Suntem prea negativi, il avem pe *nu* in gura" * Gica Hagi a tras concluziile, dupa prima victorie a lui Iordanescu

Articol de GSP - Publicat duminica, 12 iunie 2022, 18:29 / Actualizat duminica, 12 iunie 2022 18:54Gheorghe Hagi (57 de ani), fostul mare jucator al primei reprezentative, pastreaza o nota optimista, in ciuda startului dezamagitor al "tricolorilor" in Liga Natiunilor.La o zi dupa victoria in-extremis obtinuta in fata Finlandei, Hagi, prezent la Cluj pentru meciul de retragere al lui Adi Mutu, a vorbit despre primul succes reusit de Edi Iordanescu pe banca Romaniei. Antrenorul Farului e de ... citeste toata stirea