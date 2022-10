Supararea lui Cristi Balaj dupa derby-ul Clujului: "O inventie, a stricat un arbitraj bun!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 21 octombrie 2022, 10:08 / Actualizat vineri, 21 octombrie 2022 10:20Fostul arbitru Cristi Balaj (51 de ani), in prezent presedinte la CFR Cluj, considera ca echipa sa a fost nedreptatita in derby-ul din Cupa Romaniei cu U Cluj, incheiat la egalitate, 1-1.CFR Cluj a condus pe Cluj Arena mai bine de o ora, gratie golului inscris de Daniel Birligea in minutul 2. Gazdele au egalat in minutul 64, autogol Roger dupa un sut al lui Ioan Filip.Faza golului a ... citeste toata stirea