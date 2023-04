Articol de David Marinescu - Publicat luni, 24 aprilie 2023, 14:35 / Actualizat luni, 24 aprilie 2023 14:51Superbet Chess Classic Romania, prima din cele cinci etape ale circuitului Grand Chess Tour 2023 (etape care au loc in Europa si in Statele Unite ale Americii), va avea loc la Bucuresti, in perioada 5-15 mai 2023.Turneul de sah, fondat de Garry Kasparov in urma cu 15 ani, reuneste anual cei mai buni jucatori de sah din lume. In etapa din Romania vor participa 10 Mari Maestri (GM) ai ... citeste toata stirea