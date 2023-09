Articol de Andrei Craitoiu, Remus Raureanu - Publicat miercuri, 13 septembrie 2023, 17:23 / Actualizat miercuri, 13 septembrie 2023 17:25Nicusor Bancu, capitanul Universitatii Craiova, a revenit la nationala dupa un an si a fost integralist cu Israel si cu Kosovo. El suferise in noiembrie trecut o accidentare foarte grava, ruptura a ligamentelor genunchiului stang, a doua problema medicala majora din cariera sa.Bancu a fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren in partida cu Kosovo, ... citeste toata stirea