Articol de Daniel Scorpie - Publicat miercuri, 19 aprilie 2023, 16:18 / Actualizat miercuri, 19 aprilie 2023 16:18Superliga e pe locul 20 in lume la procentul de transformare a penaltyurilor. 80,0% e rata cu care se marcheaza din lovituri de la 11 metri in prima liga a Romaniei. Un penalty se acorda in medie o data la 258 de minute, potrivit CIES Football Observatory. Studiul e facut de la 1 ianuarie 2020 pana pe 1 aprilie 2023 pe 75 de campionate din lume.Nu se acorda prea des penaltyuri ... citeste toata stirea