Suporterii FCSB i-au transmis clar lui MM Stoica: "Sub nicio forma nu jucam acolo cu CFR!"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 11 mai 2022, 09:25 / Actualizat miercuri, 11 mai 2022 10:25Mihai Stoica (57 de ani) a dezvaluit ca fanii sunt motivul pentru care FCSB a renuntat la ideea de a disputa meciul cu CFR Cluj in Giulesti.Aflata in imposibilitatea de a juca meciul cu CFR Cluj din ultima etapa a play-off-ului (22 mai, ora 20:30) pe Arena Nationala, cel mai mare stadion al tarii fiind inchiriat pentru un festival muzical in acea perioada, FCSB s-a orientat catre noul stadion din ... citeste toata stirea