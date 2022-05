Suporterii lui Dinamo au ales sigla favorita * 6.600 de voturi in plus fata de locul 2

Articol de GSP - Publicat vineri, 13 mai 2022, 11:13 / Actualizat vineri, 13 mai 2022 11:51S-a incheiat procesul de votare pentru noua sigla a clubului Dinamo. A existat o castigatoare detasata, care a obtinut 6.600 de aprecieri in plus fata de urmatoarea clasata.Luni, 9 mai, Dinamo a anuntat cele 5 variante de sigla dintre care va fi ales noul logo al clubului. Fanii au fost indemnati sa-si aleaga favorita, departajarea fiind facuta in functie de numarul de aprecieri de pe Facebook. ... citeste toata stirea