Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 22 septembrie 2023, 17:37 / Actualizat vineri, 22 septembrie 2023 18:19In continuare liber de contract, mijlocasul Dorin Rotariu (28 de ani) se pregateste acasa, cu SSU Poli Timisoara, o formatie din cel de-al treilea esalon. Unchiul sau, Iosif Rotariu, a oferit ultimele informatii despre fosta mare speranta a fotbalului romanesc.Suporterii lui Dinamo si l-ar fi dorit inapoi pe Dorin, care a lasat amintiri placute in Stefan cel Mare in anii in care a ... citeste toata stirea