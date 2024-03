Suporterii lui Dinamo pregatesc o deplasare de poveste la Sibiu * Numar impresionant de bilete primit: "O noua invazie"

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 11 martie 2024, 17:53 / Actualizat luni, 11 martie 2024 18:21Dinamo va debuta in play-out-ul acestui sezon pe terenul lui Hermannstadt, echipa ce s-a luptat pentru calificarea in play-off pana in ultima etapa a sezonului regulat, iar suporterii promit o mobilizare importanta pentru aceasta partida."Cainii" au renascut sub comanda lui Zeljko Kopic si au 4 victorii, un rezultat de egalitate si doar un esec in ultimele 6 meciuri. Dinamo a urcat pe loc de ... citește toată știrea