Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 19 iulie 2023, 16:00 / Actualizat miercuri, 19 iulie 2023 16:12Suporterii Stelei jubileaza dupa ce tratativele dintre Clubul Sportiv al Armatei si FCSB au esuat definitiv, iar echipa lui Gigi Becali nu a avut nici de data aceasta sorti de izbanda in tentativa de a intra in Ghencea. Pe Facebook, multi dintre fanii "militarilor" pun victoria obtinuta pe seama implicarii juristului Florin Talpan in tratative."Glasul Armatei", o pagina de Facebook ... citeste toata stirea