Supremi la U15 * Supercupa Elitelor FCSB - Universitatea Craiova, decisa la loteria penalty-urilor: "A fost foarte multa tensiune"

Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 07 iunie 2024, 19:09 / Actualizat vineri, 07 iunie 2024 19:29Universitatea Craiova U15 si-a adjudecat, vineri, Supercupa Elitelor la aceasta categorie de varsta, dupa o victorie dramatica reusita la loviturile de departajare in fata campioanei FCSB. A fost 8-7 in favoarea alb-albastriilor la loteria penalty-urilor, in partida disputata la Ramnicu Valcea, pe o caldura infernala.Detinatoarea Cupei Elitelor, Universitatea Craiova, si campioana in ... citește toată știrea