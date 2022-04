Surpriza! Andreea Prisacariu, convocata de Horia Tecau pentru meciul cu Polonia: "Sunt prietena cu Swiatek din copilarie"

Articol de GSP - Publicat luni, 11 aprilie 2022, 15:37 / Actualizat luni, 11 aprilie 2022 15:39Andreea Prisacariu (22 de ani) a fost convocata de urgenta de Horia Tecau pentru meciul Polonia - Romania din Billie Jean King Cup, in contextul problemelor de lot cu care se confrunta "tricolorele".Disputa Polonia - Romania va avea loc in perioada 15-16 aprilie 2022 si va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.roGabriela Ruse, cel mai bine clasata "tricolora" din echipa de Billie Jean King ... citeste toata stirea