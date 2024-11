Surpriza! Artistul cu peste 300.000 de urmaritori va canta pe Arena Nationala in deschiderea meciului Romania - Cipru

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 18 noiembrie 2024, 18:18 / Actualizat luni, 18 noiembrie 2024 18:20Romania - Cipru, ultima partida din Liga Natiunilor, se joaca in aceasta seara, de la 21:45, pe Arena Nationala. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat de Prima TV. Federatia Romana de Fotbal (FRF) le-a pregatit o surpriza celor peste 40.000 de suporteri care vor fi prezenti. Concret, trapperul Raduly Ioan Marian, cunoscut sub numele de "BVCOVIA" (n.r. - Bacovia), va canta in ... citește toată știrea