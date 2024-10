Surpriza! Cate bilete s-au vandut pana acum la FCSB - Rapid: "Nu cred ca vor fi mai multi decat cu Dinamo"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 22 octombrie 2024, 11:20 / Actualizat marti, 22 octombrie 2024 13:16FCSB are parte de un program infernal in perioada urmatoare. Trupa lui Elias Charalambous (44 de ani) merge joi in Scotia pentru duelul cu Rangers, din Europa League. Duminica va juca derby-ul cu Rapid, pe Arena Nationala, iar Mihai Stoica (59 de ani), oficialul campioanei Romaniei, a anuntat cate bilete s-au vandut pana acum la acest duel.FCSB - Rapid se joaca duminica, 27 octombrie, ... citește toată știrea