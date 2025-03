Surpriza de proportii la Miami Open * Carlos Alcaraz, eliminat in turul II de un adversar cu 13 ani mai in varsta

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat sambata, 22 martie 2025, 09:55 / Actualizat sambata, 22 martie 2025 09:58Carlos Alcaraz (21 de ani, #3 ATP) a fost invins de belgianul David Goffin (34 de ani, #55 ATP) in turul al doilea al turneului de la Miami, scor 7-5, 4-6, 3-6.Este a doua infrangere consecutiva a ibericului, dupa ce in urma cu 6 zile acesta era invins in semifinalele de la Indian Wells de catre Jack Draper (23 de ani, #7 ATP), scor 1-6, 6-0, 4-6. Britanicul avea sa se impuna si ... citește toată știrea