Surpriza! Dupa echipe din Superliga joaca un amical fiindca n-au alti adversari

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 06 ianuarie 2025, 10:25 / Actualizat luni, 06 ianuarie 2025 11:01Otelul Galati a anuntat ca va juca un meci amical cu Universitatea Craiova. Ambele grupari fac cantonamentul de iarna in Romania. In lipsa altor adversari, au ales sa joace intre ele.Otelul si Universitatea Craiova au ramas in tara pentru pauza de iarna. Galatenii pentru ca nu au avut bani de un cantonament in strainatate, oltenii pentru ca au vrut sa se pregateasca acasa, in conditiile ... citește toată știrea