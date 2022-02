Surpriza in primul meci al zilei de la Dubai: Elina Svitolina, eliminata in "optimi"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 februarie 2022, 13:57 / Actualizat miercuri, 16 februarie 2022 14:16Elina Svitolina (27 de ani, 15 WTA) s-a oprit in optimile de finala ale turneului de la Dubai. In primul meci al zilei, ucraineanca a cedat in doua seturi in fata lui Jil Teichmann (24 de ani, 35 WTA), scor 6-7(0), 2-6, dupa o ora si 44 de minute.Primul set al partidei a stat sub semnul echilibrului. Fara sa-si creeze prea multe sanse la retur, cele doua jucatoare au mers cap la cap ... citeste toata stirea