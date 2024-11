Surpriza la ACS Medias dupa chiar primul esec suferit in acest sezon de Liga 3: Cosmin Vatca a fost demis! Patru persoane asigura interimatul

Decizie surpriza la ACS Medias, dupa chiar primul esec suferit de echipa in acest sezon de Liga 3, 0-1 acasa cu ACS Targu Mures, in etapa 10, prima a returului editie 2024-2025.La patru zile dupa meciul cu targumuresenii, trupa din Medias a anuntat despartirea de antrenorul Cosmin Vatca, numit in functie in vara, inainte de noul sezon de Liga 3.Clubul anunta ca de pregatirea echipei, pana la numirea unui nou antrenor, se vor ocupa Alexandru Curtean, Eric de Oliveira, Dorin Rosca si Doru ... citește toată știrea