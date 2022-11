Surpriza la CS Tunari! Liderul Seriei a 4-a a Ligii 3 s-a despartit de antrenorul Valentin Negru. Motivul rupturii de "principal"

Decizie aparent surprinzatoare luata joi, 3 noiembrie, de CS Tunari, liderul Seriei a 4-a a Ligii 3 dupa 10 etape.Echipa ilfoveana care in sezonul trecut a pierdut barajul decisiv de promovare in Liga 2 cu Progresul Spartac s-a despartit de antrenorul Valentin Negru, pe care l-a numit in vara.CS Tunari s-a despartit de antrenorul Valentin NegruCS Tunari a anuntat oficial despartirea pe cale amiabila de Valentin Negru, sub comanda caruia echipa a disputat 11 meciuri oficiale, zece in ... citeste toata stirea