Surpriza la Strejnic, unde Poli Iasi a invins Petrolul si nici n-a primit gol! Floriano Vanzo a revenit la clubul din Copou

Politehnica Iasi a incheiat cu o victorie stagiul de pregatire efectuat in aceasta saptamana la Buftea. La doua zile dupa ce au cedat la scor in fata Buzaului (1-4), elevii lui Costel Enache au reusit sa invinga liderul ligii secunde, Petrolul Ploiesti, scor 2-0 (1-0), intr-un meci amical disputat vineri, la Strejnic, in apropiere de Ploiesti, pe stadionul Conpet.Golurile echipei moldovene au fost marcate de Sekou Camara (minutul 2) si Alexandru Aftanache (67).Pentru Petrolul, acesta a fost ... citeste toata stirea