Surpriza lui Zeljko Kopic pentru Gigi Becali si FCSB la Derby de Romania

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 17 februarie 2025, 15:11 / Actualizat luni, 17 februarie 2025 15:22Dennis Politic, 24 de ani, este pregatit sa revina ca titular in alb si rosu in perspectiva Derby-ului de Romania de duminica. Tocmai fotbalistul pe care l-a laudat si azi patronul FCSB!Dinamo isi revine dupa esecul usturator din week-end, de acasa, cu Farul (0-2). Doar patru echipe i-au rapus pe "caini" in actuala stagiune de Liga 1, CFR Cluj, U Cluj, FCSB si Farul. Zeljko Kopic si ... citește toată știrea