Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 09 iunie 2023, 18:45 / Actualizat vineri, 09 iunie 2023 18:56Echipa nationala de tineret a primit vizita lui Cristiano Bergodi, fostul antrenor de la Sepsi.Lotul Romaniei U21 se pregateste in Italia pentru Campionatul European de tineret. "Tricolorii" mici vor debuta in grupe cu Spania, pe 21 iunie, apoi vor juca Ucraina (24 iunie) si Croatia (27 iunie).Echipa lui Sandoi se afla intr-un cantonament in localitatea Bagna de Romana, desfasurat pe ... citeste toata stirea